اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: موسكو مخطئة فى افتراض أن بإمكانها "انتظار انتهاء" المساعدات العسكرية لكييف

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:42 ص
أوكرانيا: موسكو مخطئة فى افتراض أن بإمكانها "انتظار انتهاء" المساعدات العسكرية لكييف الجيش الأوكرانى - أرشيفية
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن روسيا ترتكب خطأً باعتقادها أن بإمكانها الانتظار حتى انتهاء المساعدات العسكرية الدولية لأوكرانيا.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر السابق)، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين: "ترتكب روسيا خطأً إذا اعتقدت أن بإمكانها "انتظار" المساعدات العسكرية لأوكرانيا. أوكرانيا ستصبح أقوى، والعدوان الروسي سيفشل".

وتابع "إن أوكرانيا لا تحصل على أسلحة من شركائها فحسب، بل إنها تعمل أيضا على "تكثيف الإنتاج المحلي والإنتاج المشترك مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي وخارجه".

وكما ذكرت يوكرنفورم في وقت سابق، لن يؤثر وضع التمويل المؤقت للوكالات الحكومية الأمريكية على إيصال المساعدات إلى أوكرانيا.

 


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