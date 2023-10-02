أهالي كفر الشيخ يطلقون الألعاب النارية احتفالا بإعلان الرئيس ترشحه.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلق أهالي محافظة كفر الشيخ، الألعاب النارية احتفالاً بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، وتجمع الأهالي في ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، حيث استمعوا إلى كلمة الرئيس السيسي، حاملين صوره بجانب أعلام مصر، كما أطلقت بعض السيدات الزغاريد، ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر"، وترديد الأغاني الوطنية.

وسيطرت حالة من الفرحة العارمة بين المواطنين وشهدت مدينة كفر الشيخ، وميدا النصر، تنظيم مسيرات حاشدة، ووقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

وأكد المشاركون دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، و مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، والرئيس حقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من تواجدها في محيط الاحتفالات بميدان النصر لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويحيي الحفل المطرب محمد نور والمطربة مروة ناجي، حيث يقدمان خلال الحفل عددًا من الأغنيات الوطنية، وذلك بجانب أشهر أعمالهما الغنائية.