اليوم السابع
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أهالي كفر الشيخ يطلقون الألعاب النارية احتفالا بإعلان الرئيس ترشحه.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:07 م
أهالي كفر الشيخ يطلقون الألعاب النارية احتفالا بإعلان الرئيس ترشحه.. صور أهالي كفر الشيخ يطلقون الألعاب النارية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أطلق أهالي محافظة كفر الشيخ، الألعاب النارية احتفالاً بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لفترة رئاسية ثالثة، وتجمع الأهالي في ميدان النصر بوسط مدينة كفر الشيخ، حيث استمعوا إلى كلمة الرئيس السيسي، حاملين صوره بجانب أعلام مصر، كما أطلقت بعض السيدات الزغاريد، ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر"، وترديد الأغاني الوطنية.

وسيطرت حالة من الفرحة العارمة بين المواطنين وشهدت مدينة كفر الشيخ، وميدا النصر، تنظيم مسيرات حاشدة، ووقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

وأكد المشاركون دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، و مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، والرئيس حقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

من جانبها، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، من تواجدها في محيط الاحتفالات بميدان النصر لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويحيي الحفل المطرب محمد نور والمطربة مروة ناجي، حيث يقدمان خلال الحفل عددًا من الأغنيات الوطنية، وذلك بجانب أشهر أعمالهما الغنائية.

احتفالات كفر الشيخ عقب اعلان الرئيس
احتفالات كفر الشيخ عقب اعلان الرئيس

أهالي كفر الشيخ يرفعون صور الرئيس_1
أهالي كفر الشيخ يرفعون صور الرئيس_1

أهالي كفر الشيخ يرفهون صور الرئيس
أهالي كفر الشيخ يرفهون صور الرئيس

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

جانب من تأييد أهالي كفر الشيخ للرئيس
جانب من تأييد أهالي كفر الشيخ للرئيس

رفع صور الرئيس عقب اعلان ترشحه
رفع صور الرئيس عقب اعلان ترشحه

عقب اعلان الرئيس للترشح
عقب اعلان الرئيس للترشح

فرحة الاهالي بترشح الرئيس
فرحة الاهالي بترشح الرئيس

فرحة كبرى عقب اعلان الرئيس الترشح
فرحة كبرى عقب اعلان الرئيس الترشح

لافتات وصور للرئيس في احتفالية كفر الشيخ
لافتات وصور للرئيس في احتفالية كفر الشيخ

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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