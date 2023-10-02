أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى للرئاسة.. صور

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.
ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية.
وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة.
وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.
أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات
جانب من الوقفة
وقفة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بطنطا وللاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات
أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية
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