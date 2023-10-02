اليوم السابع
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أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى للرئاسة.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:27 م
أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى للرئاسة.. صور أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر
الغربية مصطفى عادل

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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركين أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

 
وقفة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بطنطا (5)
أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات

وقفة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بطنطا (2)
جانب من الوقفة 

وقفة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بطنطا (1)
وقفة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بطنطا  وللاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

وقفة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بطنطا (4)
أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات

وقفة حب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بطنطا (3)
أهالى طنطا يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية

 


محافظة الغربية

الرئيس السيسي

وقفة لدعم الرئيس السيسي بطنطا

الانتخابات الرئاسية



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