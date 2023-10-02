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أهالى دمياط يحتفلون فى ميدان الساعة بإعلان الرئيس السيسى الترشح للرئاسة.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 10:05 م
أهالى دمياط يحتفلون فى ميدان الساعة بإعلان الرئيس السيسى الترشح للرئاسة.. صور احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه
دمياط - هيثم مراد

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احتفل أهالى محافظة دمياط، عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليشهد ميدان الساعة وسط المدينة أجواء احتفالية كبيرة. 
 
ويشهد ميدان الساعة وسط دمياط الآن استمرار الحشود الهائلة وتوافد المواطنين من أجل الاحتفال بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
 
وكانت محافظة دمياط، قد شهدت عصر اليوم انطلاق مسيرات مؤيدة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة، والتي جابت شوارع المدينة حتي وصلت لميدان الساعة لإقامة احتفالات نصر أكتوبر العظيم وكذلك دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات. 
 
وشارك الفنان "حمادة هلال" احتفالات الدمايطة ودعمهم لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما شارك عددا من نجوم الفن أيضا احتفالات أبناء دمياط اليوم. 
 
 
احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه (3)
احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه 
 
احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه (4)
احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه 

 
 
احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه (7)
احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه

احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه (8)
احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه 

احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه (9)
احتفالات الدمايطة عقب إعلان الرئيس ترشحه
 

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

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نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

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