اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أهالى دمياط يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 06:57 م
أهالى دمياط يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح جانب من الاحتفال
دمياط معتز الشربيني

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شهد ميدان الساعة بمدينة دمياط اليوم توافد أعداد كبيرة من أهالي محافظة دمياط، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ سنوات .
 
ورفع العديد من أبناء المحافظة أعلام مصر وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا بترديد الأغاني الوطنية.
 
وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لاستكمال ملحمة الإنجازات التي حققها خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قادر علي العبور بمصر لبر الأمان.
 
وأكد  المشاركون، أن مصر شهدت عددا من المشروعات القومية الضخمة في كافة القطاعات، أن الرئيس السيسي حقق خلال سنوات مشروعات كبيرة لم ترها مصر من قبل.

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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