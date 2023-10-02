أهالى دمياط يحتفلون بانتصارات أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح

دمياط معتز الشربيني

شهد ميدان الساعة بمدينة دمياط اليوم توافد أعداد كبيرة من أهالي محافظة دمياط، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ سنوات .

ورفع العديد من أبناء المحافظة أعلام مصر وصورا للرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا بترديد الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لاستكمال ملحمة الإنجازات التي حققها خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قادر علي العبور بمصر لبر الأمان.

وأكد المشاركون، أن مصر شهدت عددا من المشروعات القومية الضخمة في كافة القطاعات، أن الرئيس السيسي حقق خلال سنوات مشروعات كبيرة لم ترها مصر من قبل.