أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح لفترة جديدة

شهدت مدينة بنى سويف مساء اليوم توافد أهالى المحافظة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركون، أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.