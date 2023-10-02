اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح لفترة جديدة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:03 م
أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون السيسي بالترشح لفترة جديدة جانب من الاحتفالات
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت مدينة بنى سويف مساء اليوم توافد أهالى المحافظة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

 

ورفع المئات أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية.

 

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة.

 

وأوضح المشاركون، أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.

 

 
أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (1)
أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (1)

أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (2)
أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (2)

أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (3)
أهالى بنى سويف يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر (3)

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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