أهالى الأقصر يتوافدون على الشهر العقارى لتحرير توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مقرات مكاتب الشهر العقارى بمحافظة الأقصر ، حالة من الإقبال والتوافد بأعداد كبيرة من المواطنين والسيدات وأعضاء الأحزاب المختلفة، والذين اصطفوا بالطوابير منذ الصباح الباكر أمام مكاتب وفروع التوثيق لتحرير توكيلات مؤيدة لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إنتهاء مؤتمر الهيئة الوطنية للإنتخابات الذي أعلن فيه تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2024 خلال الفترة المقبلة.

ويتجمع منذ الصباح الباكر المؤيدين والداعمين للرئيس السيسي بأعداد كبيرة أمام مكتب الشهر العقاري في مختلف مدن الأقصر واصطف المواطنون بالطوابير، وذلك أمام مكاتب مدينة الأقصر مكتب توثيق الضواحى نجع الطويل ومدينة القرنة مكتب توثيق القرنة، وقاموا بتحرير التوكيلات القانونية وإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.

ويتم توفير دعم كبير للسيدات والأهالى أمام فروع الشهر العقارى بمحافظة الأقصر، بتنظيم عملية تحرير التوكيلات عبر تجهيز استراحات ومقاعد انتظار أمام مقار الشهر العقاري، كما يقوم فريق من المتطوعين من شباب المحافظة بتنظيم وترتيب أعداد المواطنين الكبيرة التي توافدت على مكاتب التوثيق خلال أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد وحتى اليوم الإثنين، حيث يقوم الفريق بتقديم التسهيلات للمواطنين أمام مقار الشهر العقاري بالقرنة والأقصر والتي تشهد زحاماً وزيادة في أعداد الراغبين في تحرير توكيلات التأييد والدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية والفوز بولاية رئاسية جديدة.