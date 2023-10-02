اليوم السابع
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أهالى أسيوط يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:06 م
أهالى أسيوط يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر ويطالبون الرئيس السيسى بالترشح.. صور احتفالات أهالى أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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امتلأت شوارع مدينة محافظة أسيوط مساء اليوم بالآلاف ونظموا وقفة حاشدة بميدان الحرب والسلام ، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات التى بدأها.
 
ورفع الآلاف من أبناء المخافظة أعلام مصر وصور للرئيس السيسى، وسط هتافات " تحيا مصر"، وكمل يا سيسي وأيضا إذاعة الأغانى الوطنية، بالإضافة لحفل كبير يحييه الشيخ محمود ياسين التهامي مساء اليوم.
 
وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، وأعاد لمصر مكانتها الطبيعية بين الدول بعد أن كان يراد لها التخلى عن دورها الحقيقي والقضاء علي مقدراتها من خلال الثورات التخريبية والإرهاب.
 
وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وخاصة فى محافظات الصعيد التى من بينها محافظة أسيوط وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق انجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(2)
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(2)

 

أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(3)
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(3)

 

أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(4)
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(4)

 

أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(6)
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(6)

 

أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(7)
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(7)

 

أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(8)
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(8)

 

أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(9)
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(9)

 

أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(12)
أهالى-أسيوط--يحتفلون-بذكرى-نصر-أكتوبر-ويطالبون-الرئيس-السيسى-بالترشح-فى-الانتخابات-الرئاسية-(12)

 


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