أهالى أبو كبير بالشرقية ينظمون مسيرة حاشدة لمطالبة السيسي بالترشح.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نظم أهالى مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، مسيرة حاشدة للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر حاملين صورة الرئيس السيسى، وهتف الأهالى "بنحبك يا سيسي"، تحيا مصر"، " انزل يا سيسي"، وأكد عبد الرحمن الصغير أحد المشاركون أن المسيرة الحاشدة هدفها توصيل رسالة واضحة إلى الرئيس تطالبه بالترشح لرئاسة الجمهورية.

ونرسل أيضا رسالة إلى المواطنين المصريين في أنحاء الجمهورية، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي فى كل المجالات دون استثناء سواء كان صحة أو بنية تحتية.

وأضاف الدكتور محمد ثروت مناع أحد مواطنى أبو كبير، أن الرئيس أطلق مبادرات جعلت المواطن يشعر أن الرئيس يحس بما يعانيه لمبادرة حياة كريمة، حولت القرى الريفية إلى مدن كبرى فيها الصرف الصحى والغاز الطبيعي، ناهيك عن الطرق التي تم إنشاؤها وبناء المساكن وإنشاء مباني لتقديم الخدمات إلى المواطن بالقرى لإنهاء المركزية.

وأضاف صلاح أبو كريمة أحد مواطنى ابو كبير، أنه يطالب الرئيس بالترشح لاستكمال ما بدأه من إنجازات فاقت الخيال وأنه أحد من نال من إنجازاته فى الصحة فقد تم إجراء عملية قلب مفتوح على نفقة الدولة دون أن يتكلف قرشا واحد رغم أن تكلفت العملية تفوق الـ 200 ألف جنيه.

وكان الأهالى قد توافدوا إلى ميدان محافظة الشرقية للاحتفال بنصر أكتوبر مطالبين الرئيس السيسي بالترشح حاملين أعلام مصر وصور الرئيس.



أهالى أبو كبير بالشرقية ينظمون مسيرة حاشدة (1)



أهالى أبو كبير بالشرقية ينظمون مسيرة حاشدة (2)



أهالى أبو كبير بالشرقية ينظمون مسيرة حاشدة (3)



أهالى أبو كبير بالشرقية ينظمون مسيرة حاشدة (4)