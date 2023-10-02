ألمانيا تضبط مهرب حاول تهريب 15 مهاجرًا بطريقة غير شرعية

و أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الاثنين، أن الضباط أرادوا إيقاف الشاحنة على الحدود النمساوية، وبسبب قيادته المتهورة، صدم الرجل أيضا سيارة دورية بسيارته.

ومن بلدة نيوبورج آم أن المجاورة، قاد الشاب البالغ من العمر 34 عامًا الشاحنة إلى مرج وقفز من السيارة التى كانت لا تزال متدحرجة للهروب سيرًا على الأقدام، إلا أن الشرطة الفيدرالية أوقفت الشاحنة بسيارتهم وتم دفع السيارتين إلى ضفة ترابية.

ولم يصب المهاجرين الخمسة عشر الذين كانوا فى الشاحنة بأذى فى الحادث، وتم القبض على المهرب المشتبه به بعد هروبه لفترة قصيرة، وهو الآن رهن الاحتجاز بتهمة التهريب فى ظل ظروف تهدد حياة المهاجرين، وبحسب المعلومات، تم الإبلاغ عن دخول المهاجرين من سوريا وتركيا بشكل غير مصرح به.