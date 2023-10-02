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أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة يناشدون الرئيس السيسي بالترشح بانتخابات الرئاسة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 04:24 م
أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة يناشدون الرئيس السيسي بالترشح بانتخابات الرئاسة الآلاف تحتشد للمطالبة بترشح الرئيس السيسي
كتب محمد صبحى وفاطمة محفوظ تصوير كريم عبد العزيز

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شارك عدد كبير من عمداء ووكلاء كليات جامعة القاهرة فى المسيرة التى انطلقت قبل قليل للمشاركة فى حفل انتصارات الذكرى الًـ50 لانتصارات أكتوبر ومناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وحمل أعضاء هيئة التدريس لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك خلال مشاركتهم فى مسيرة تضم الآلاف لمطالبة الرئيس بالترشح والاحتفال بانتصارات أكتوبر.

وانطلقت قبل قليل مسيرة تضم الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر للمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات نصر أكتوبر المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء بالدقى، ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

ويتقدم صفوف المسيرة الدكتور محمد سامى عبد الصادق والدكتور أحمد رجب والدكتور محمود السعيد نواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة.

وحمل المشاركين فى المسيرة لافتات بصور الرئيس السيسى مكتوب عليها " كلنا معاك الانتخابات الرئاسية 2024- 2030”.

كما رفع المشاركين فى التواجد أمام مبنى قبة جامعة القاهرة صور للرئيس السيسى مكتوب عليها " العاملين بجامعة القاهرة كلنا معاك باختيارنا هو دا قرارنا".

ورفعوا لافتات مكتوب عليها " تهنئ جامعة القاهرة والشعب المصرى بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر العظيم ومصر من نصر لنصر".


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