اليوم السابع
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أصحاب المراكب النيلية يرفعون صور الرئيس السيسى ويطالبونه بالترشح

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 05:06 م
أصحاب المراكب النيلية يرفعون صور الرئيس السيسى ويطالبونه بالترشح أصحاب المراكب النيلية يعلقون صور الرئيس السيسى ويطالبونه بالترشح
كتب ـ محمد صبحى ـ تصوير خالد كامل

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حرص عدد من أصحاب المراكب النيلية المتواجدة فى محيط كوبرى الجلاء على تعليق لافتات وصور للرئيس السيسى لمناشدته بالترشح بالانتخايات الرئاسية 2024.
 
يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
ويشارك الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات فى المسيرة، إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.
 
ورفع المشاركون لافتات وصورا للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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