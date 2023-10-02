أصحاب المراكب النيلية يرفعون صور الرئيس السيسى ويطالبونه بالترشح

كتب ـ محمد صبحى ـ تصوير خالد كامل

حرص عدد من أصحاب المراكب النيلية المتواجدة فى محيط كوبرى الجلاء على تعليق لافتات وصور للرئيس السيسى لمناشدته بالترشح ب الانتخايات الرئاسية 2024.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشارك الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات فى المسيرة، إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصورا للرئيس السيسى وعلم مصر كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.