أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 2-10-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 2-10-2023.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومصر للزيوت والصابون، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وحق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدلتا للسكر.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.42%، والعرب على 9.89%، واستحوذت المؤسسات على 38.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 386.1 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 393 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 536 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 19901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 23875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 8333 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5572 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.

وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 31.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 32.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 57.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.04%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 16.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.

- المطورون العرب القابضة بسعر إغلاق 0.654 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.86%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 45.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.08%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.805 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.44%.

- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 155.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.28%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.35%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.126 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.67%.