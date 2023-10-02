أخبار مصر.. الصحة: الصحة العالمية تعلن خلو مصر من فيروس C رسميا خلال أيام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: أكدت وزارة الصحة والسكان أنه خلال أيام سيتم الإعلان بشكل رسمى من منظمة الصحة العالمية عن خلو مصر من فيروس سى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي للحكومة: عملكم مقدر وبشكركم عليه ولازم نشتغل ونبني ونعمر لآخر يوم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقائه وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي: "أنا سعيد أن التقي بيكم في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وأتمنى لكم التوفيق، وأنا موجود هنا علشان أوجه لكم التحية والتقدير والشكر، وأقول لكم إن عملكم مقدر جدا وأنا بشكركم على العمل الكبير اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت".

الصحة: منظمة الصحة العالمية تعلن خلو مصر من فيروس C رسميا خلال أيام

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه خلال أيام سيتم الإعلان بشكل رسمى من منظمة الصحة العالمية عن خلو مصر من فيروس سى. وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استعرض ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030. مسيرات حاشدة بالمحافظات احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح شهدت محافظات الجمهورية، اليوم، تنظيم مسيرات حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات. ورفع المئات أعلام مصر وصورًا للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر"، مؤكدين مطالبتهم الرئيس السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات.

فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024 .. الخميس المقبل

تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات ، الخميس المقبل، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر حتى يوم 14 اكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.

وزير الداخلية: تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. ويوجه بتقديم الرعاية الصحية لمصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت . كما وجه وزير الداخلية بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم، وتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت . وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية. وزير الزراعة: الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بـ133 مليون دولار خلال أسبوعين أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.

معلمو الجيزة للرئيس السيسى: "كمل يا ريس وإحنا معاك".. صور

طالب مئات المعلمين بمحافظة الجيزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح فى انتخابات الرئاسة المقبلة واستكمال مسيرة التنمية والعطاء في كل ربوع مصر، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس لما حققه من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنوات الـ10 الماضية.

الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر