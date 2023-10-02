أخبار مصر.. الصحة: الصحة العالمية تعلن خلو مصر من فيروس C رسميا خلال أيام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: أكدت وزارة الصحة والسكان أنه خلال أيام سيتم الإعلان بشكل رسمى من منظمة الصحة العالمية عن خلو مصر من فيروس سى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي للحكومة: عملكم مقدر وبشكركم عليه ولازم نشتغل ونبني ونعمر لآخر يوم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته مقر مجلس الوزراء الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتقائه وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي: "أنا سعيد أن التقي بيكم في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء، وأتمنى لكم التوفيق، وأنا موجود هنا علشان أوجه لكم التحية والتقدير والشكر، وأقول لكم إن عملكم مقدر جدا وأنا بشكركم على العمل الكبير اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت".
الصحة: منظمة الصحة العالمية تعلن خلو مصر من فيروس C رسميا خلال أيام
أكدت وزارة الصحة
والسكان أنه خلال أيام سيتم الإعلان بشكل رسمى من منظمة الصحة العالمية عن خلو مصر من فيروس سى.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، استعرض ما تم من إنجازات فى قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحى فى مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، فى ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصرى كركن أساسى للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.
مسيرات حاشدة بالمحافظات احتفالا بنصر أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح
شهدت محافظات الجمهورية، اليوم، تنظيم مسيرات حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.
ورفع المئات أعلام مصر وصورًا للرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر"، مؤكدين مطالبتهم الرئيس السيسي بالترشح فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة الإنجازات.
فتح باب الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024 .. الخميس المقبل
تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات
، الخميس المقبل، باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والذى يستمر حتى يوم 14 اكتوبر الجارى، حيث تبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير.
وزير الداخلية: تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. ويوجه بتقديم الرعاية الصحية لمصابي حريق مديرية أمن الإسماعيلية
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.
كما وجه وزير الداخلية بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم، وتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته فى أقرب وقت.
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.
وزير الزراعة: الإفراج عن 260 ألف طن أعلاف بـ133 مليون دولار خلال أسبوعين
أعلن السيد القصير وزير الزراعة
واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023 تم الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار.
معلمو الجيزة للرئيس السيسى: "كمل يا ريس وإحنا معاك".. صور
طالب مئات المعلمين بمحافظة الجيزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح فى انتخابات الرئاسة
المقبلة واستكمال مسيرة التنمية والعطاء في كل ربوع مصر، مؤكدين دعمهم الكامل للرئيس لما حققه من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنوات الـ10 الماضية.
الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الاثنين، أن الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3675 لسنة 2023 والمتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من الجمعة الموافق 6 أكتوبر عام 2023 ،فى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.
مسيرة لآلاف الأكاديميين بجامعة القاهرة احتفالا بأكتوبر ومطالبة الرئيس بالترشح.. صور
انطلقت قبل قليل مسيرة تضم الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكليات جامعة القاهرة وطلاب أسرة "من أجل مصر"، للمشاركة فى احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر، المقرر تنظيمها مساء اليوم بميدان الجلاء في الدقى، ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
التعليم: مادة المهارات المهنية للمرحلة الابتدائية مضافة للمجموع
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
والتعليم الفنى، أن مادة المهارات المهنية للمرحلة الابتدائية مضافة إلى مجموع الطالب، وفق الضوابط المحددة فى القرارات المنظمة للتقييم فى الصفين الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ويتم توفير نسخ المنهج على موقع الوزارة مثل باقى المواد التعليمية التى يتم توفيرها للطلاب.
الرى: تنفيذ 2353 مشروعا بتكلفة 251 مليار جنيه منذ 2014 وحتى اليوم
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة
نفذت منذ عام 2014 وحتى اليوم ، 2353 مشروعا بقيمة 251 مليار جنيه، وأنشأت الدولة المصرية خلال تلك الفترة سدودا بدول حوض النيل مثل خزان جبل الأولياء وخزان خشم القربة وسد الروصيرص وخزان أوين وسد جوليوس نيريرى.
الصحة: الكشف عن الأمراض المزمنة متاح بالوحدات الصحية مجانا
قالت وزارة الصحة والسكان، إن ممارسة الرياضة أمر هام للحفاظ على الصحة بالنسبة لكبار السن، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، خاصة الأمراض المزمنة وذلك فى أقرب وحدة صحية .
78 مؤسسة تعليمية بالتصنيف الأسباني.. ومصر الثالث عربيًا في جودة التعليم
عملت الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية الخاصة بالتعليم التقني في الجامعات المصرية
؛ حيث وافق مجلس النواب في ديسمبر 2021 على مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
وزارة الكهرباء تخصص منافذ مميكنة للمستثمرين لسرعة تنفيذ طلباتهم
تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من القضاء بنسبة كبيرة على شكاوى المستثمرين والمواطنين من صعوبة الحصول على خدمات القطاع، من خلال النجاح في التحول الرقمى لجميع خدمات االوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى تطوير جميع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركات التوزيع بنظام الميكنة لتسهيل الإجراءات على المشترك.
التموين تكشف حقيقة توقف صرف السلع التموينية منتصف شهر أكتوبر.. التفاصيل
أعلنت وزارة التموين
والتجارة الداخلية استمرار صرف السلع التموينية عن شهر اكتوبر 2023 بالشكل الطبيعى اعتبارا من أول الشهر وحتى نهايته كما يحدث شهريا، وأن ما يردده البعض بأن صرف التموين سيكون الشهر الجارى من يوم 1 حتى يوم 15 من الشهر فقط، غير صحيح، نافيا أن يتوقف الصرف من يوم 16 أكتوبر حتى آخر الشهر، لحدوث جرد .
الأرصاد: سحب وأمطار خفيفة غدا والحرارة العظمى بالقاهرة 30 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية
، أن يشهد غداً الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل المشالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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