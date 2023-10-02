أخبار البورصة اليوم الإثنين 2-10-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 2-10-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ومصر للزيوت والصابون، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للأسمدة والكيماويات، وحق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدلتا للسكر.

البورصة تخسر 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.356 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 85.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.42%، والعرب على 9.89%، واستحوذت المؤسسات على 38.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 386.1 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 393 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 536 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 19901 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 23875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 8333 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 3749 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 5572 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 5575 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.

وصعدت أسهم 30 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير

مستويات 56 شركة.

إلغاء عمليات

قررت عدم الاعتداد بأثر بعض العمليات المنفذة على أسهم شركات العامة للصوامع والتخزين، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، والدولية للأسمدة والكيماويات، ومصر للفنادق، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين على سعر الإقفال اللحظي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، وأم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 178.5 ألف سهم، 620 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 399.3 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، والحديد والصلب المصرية عدد 50 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 6500 سهم، 150 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 300 ألف سهم، 541.9 ألف سهم، 650 ألف سهم، 266 سهم، 70 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 52.3 ألف سهم، 776.8 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مستشفى كليوباترا 2 مليون سهم.

أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بيع المساهمة تيتسيانا أيوب عدلي أيوب 625 ألف سهم بسعر 1.7497 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لتنخفض حصتها من 36.049% إلى 35.796%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، استحواذها على مساحة 374 فدانًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بموقع استراتيجي فوق تلال أكتوبر وبجوار المنطقة الرائدة بالم هيلز أكتوبر بإطلالة على أهرامات الجيزة ومدينة الشيخ زايد، وسيشمل المشروع شققًا وفيلات سكنية ومرافق تجارية، وامتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم، وذلك بحجم مبيعات تقديرية يصل إلى حوالي 85 مليار جنيه، وسيضيف المشروع حوالي 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراضي المميزة التي ستمنح الشركة من 5 إلى 7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية.

شركة الكرنك

قرر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف شركة الكرنك لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها.