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أحمد شيبة يتألق في احتفالية دعم السيسي لفترة جديدة بميدان القائد إبراهيم.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:18 م
أحمد شيبة يتألق في احتفالية دعم السيسي لفترة جديدة بميدان القائد إبراهيم.. صور أحمد شيبة يتألق في احتفالية ترشيح السيسي لفترة جديدة
الإسكندرية - جاكلين منير - أحمد الزغبي

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تالق الفنان أحمد شيبة في احتفالية محافظة الإسكندرية، المقامة بميدان القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، ذلك بالأغاني الوطنية، عقب ترشيح الرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة .

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، صباح اليوم الاثنين، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

 

أحمد شيبة يحيي حفل انتصارات اكتوبر بالإسكندرية
أحمد شيبة يحيي حفل انتصارات اكتوبر بالإسكندرية

 

الفنان احمد شيبة في احتفالات انتصارات اكتوبر بالإسكندرية
الفنان احمد شيبة في احتفالات انتصارات اكتوبر بالإسكندرية

 

الفنان احمد شيبة في حفل انتصارات اكتوبر بالإسكندرية
الفنان احمد شيبة في حفل انتصارات اكتوبر بالإسكندرية

انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

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مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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