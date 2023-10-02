اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 03:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أبرز تصريحات وزير التموين فى مؤتمر "حكاية وطن".. تعهد بنزول الأسعار

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:45 ص
أبرز تصريحات وزير التموين فى مؤتمر "حكاية وطن".. تعهد بنزول الأسعار أبرز تصريحات وزير التموين فى مؤتمر "حكاية وطن"

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجّه الرئيس سؤالًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين  "الناس بتقول إن الدكتور علي مش مسيطر على أسعار السلع فى السوق"

c37c2e74-2271-40a9-aa90-964f47a3046e

•   رد وزير التموين:

-  ده تأثير السوشيال ميديا بيكتبوا أسعار ما أنزل الله بها من سلطان

- صحيح هناك اختلافات فى الأسعار

- لما سعر البصل زاد أخدنا قرار بمنع تصدير البصل والنهارده البصل ابتدى ينزل

-  أنا مسئول قدام حضرتك وقدام المجتمع الأرز هيبتدى ينزل

f001d2e1-9216-4410-96b5-bb3f25efa73f

- السكر عالميًا وصل لأرقام عالية جدًا ولدينا احتياطى جيد منه وهناك اجتماع مع التجار يوم الثلاثاء المقبل وهيوافقوا ويمضوا دون أن ندخل فى تسعير جبرى

-  تعهد وزير التموين ببذل كل الجهد بالتعاون مع مجلس الوزراء للسيطرة على الأسعار

 

•لم يتم رفع سعر أى سلعة على البطاقة التموينية منذ العام الماضى

السكر بـ12 جنيها و60 قرشا

الأرز 12 و16 جنيها

30 جنيها سعر الزيت

 

•             91,6 مليار جنيه دعم الخبز للحفاظ على سعر الرغيف

 

•             حجم دعم السلع التموينية بالموازنة العامة 36,1 مليار جنيه

 

•             مع كل الأزمات التى مرت بها مصر لم يكن هناك نقص فى أى سلعة

 

الاحتياطى الاستراتيجى من السلع:

 

 

•             5 أشهر من القمح

 

•             6 أشهر من السكر

 

•             6,6 شهر الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت لأول مرة

 

•             اكتفاء ذاتى من الدواجن

 

 

•      12 شهرا الاحتياطى من الدواجن المجمدة

 

•   لدينا رؤوس حية تكفينا 3 أشهر ونستورد لحوما من جيبوتى

 


الرئيس السيسى

التموين

الأسعار

زيادة الأسعار



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى للوزراء: التسويق والتغطية الإعلامية للنشاط لأى مشروع أمر مهم.. موضوع الزيادة السكانية له بعد خطير جدا فى الاستقرار.. وفى 2040 قد نكون 150 مليون نسمة وسنحتاج 150 مليار متر مياه

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:13 ص

الرئيس السيسي: "اللي احنا ماشيين فيه من زيادة سكانية عبارة عن انتحار"

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:02 ص

الرئيس السيسى: موضوع الزيادة السكانية له بعد خطير جدا فى الاستقرار

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:00 ص

حكاية وطن.. رسائل هامة من الرئيس السيسى للمصريين: البلد بتتغير لواقع تانى خالص

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:00 ص

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-10-2023 والقنوات الناقلة

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة