اليوم السابع
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الإثنين، 02 أكتوبر 2023 08:19 م
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آلاف المواطنين بالوادي الجديد يحتشدون لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة.. صور

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 07:47 م
آلاف المواطنين بالوادي الجديد يحتشدون لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة.. صور جانب من الاحتفالية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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شهدت مدن ومراكز محافظة الوادي الجديد، مسيرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، للمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة، حيث طاف المواطنون فى الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، وتجمع الآلاف فى ميدان الساحة الشعبية بمدينة الخارجة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدين على مطالبة السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وتابعت كاميرا "اليوم السابع" جانبا من احتشاد المواطنين للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح للانتخابات استكمالاً لمسيرة التنمية والإصلاح على كافة أصعدة التنمية، مؤكدين على أن السيسي هو رجل المرحلة باقتدار وبفضل سياسته الحكيمة نجحت الدولة المصرية فى التصدى للإرهاب وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة فى كافة قطاعات التنمية والتطوير.
 
جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر (1)
جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر

جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر (2)
جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر 

جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر (3)
جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر 

جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر (4)
جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر

جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر (5)
جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر 

جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر (6)
جانب من الاحتفالية بذكرى نصر أكتوبر

 


انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

مسيرات تأييد الرئيس السيسي

مسيرة تأييد الرئيس السيسي

مسيرات حاشدة لتأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

احتفالات نصر أكتوبر

نصر 6 أكتوبر

ذكرى نصر أكتوبر

مسيرت تأييد الرئيس السيسي فى ذكرى نصر أكتوبر

اليوم السابع بلس

مسيرة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسيرة دعم للرئيس السيسى

دعم ترشح الرئيس السيسى

مطالبة الرئيس السيسى بالترشح للرئاسة

مسيرات حاشدة لدعم ترشح الرئيس



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