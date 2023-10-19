اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 06:53 م
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388 حالة تصالح بمخالفات البناء فى مدينة طور سيناء

الخميس، 19 أكتوبر 2023 06:06 م
388 حالة تصالح بمخالفات البناء فى مدينة طور سيناء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على 20 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء "نموذج 10"، وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء.
 
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 388 حالة تصالح علي مخالفات البناء.
 
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.






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