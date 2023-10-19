اليوم السابع
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21 مليون جنيه لرفع كفاءة فرق الصيانة بكهرباء شمال الدلتا

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:00 ص
21 مليون جنيه لرفع كفاءة فرق الصيانة بكهرباء شمال الدلتا المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة وضعت خطة لرفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بتكلفة بلغت 21 مليون و 600 ألف جنيه خلال العام المالى 2022\2023 مقابل 18 مليون و500 ألف جنيه فى العام المالى السابق ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
 
و اضاف عسل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خطة الشركة استهدفت رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (19) فرقة صيانة  4 بشمال الدقهلية ، 4 بجنوب الدقهلية ، 5 بكفر الشيخ ، 3 بدمياط ) بإجمالي عمالة (130) فرد وعدد (3) فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات  شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي عمالة (25) فرد ] وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقاً للأصول الفنية المعتمدة وتم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100% .
 
 
وتابع عسل ،أن الشركة نفذت أعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز خدمه العملاء و مباني الهندسات لرفع مستوى الخدمة المقدمة بقيمة 5 مليون 88 الف جنيه ، لافتا إلى أن  الاستثمارات المنفذه بالشركه خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 472 مليون و 987 الف  جنيه ، موكدا أن  نسبة التنفيذ للخطة الاستثمارية بلغت 122.5%  بإجمالي 271 مليون و 800 الف  جنيه وذلك لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بنطاق عمل الشركة.
 
 






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