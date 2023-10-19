12 مجمعا لخدمة 838 ألف نسمة بقرى حياة كريمة ببنى سويف.. تفاصيل

تشهد محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة بني سويف، والتى تستهدف 66 قرية بمركزى ببا وناصر تستهدف 838 ألف نسمة.
وشهدت محافظة بنى سويف الانتهاء من تنفيذ 12 مجمع خدمى بواقع 6 مجمعات فى كل مركز من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، بمركزى ببا وناصر لخدمة 66 قرية .
وتشمل المجمعات الخدمية، الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات خدمية بمركز ناصر وهى دلاص، الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، بنى عدى، بالإضافة إلى 6 مجمعات خدمية بمركز ببا وهى بقرى طنسا ، قمبش ، سدس ،هليه ، صفط راشين ، جزيرة ببا.
وتقدم تلك المجمعات مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة.
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