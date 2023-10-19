12 مجمعا لخدمة 838 ألف نسمة بقرى حياة كريمة ببنى سويف.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى بمبادرة " حياة كريمة " بمحافظة بني سويف، والتى تستهدف 66 قرية بمركزى ببا وناصر تستهدف 838 ألف نسمة.

وشهدت محافظة بنى سويف الانتهاء من تنفيذ 12 مجمع خدمى بواقع 6 مجمعات فى كل مركز من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ، بمركزى ببا وناصر لخدمة 66 قرية .

وتشمل المجمعات الخدمية، الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات خدمية بمركز ناصر وهى دلاص، الحمام، اشمنت، دنديل، بهبشين، بنى عدى، بالإضافة إلى 6 مجمعات خدمية بمركز ببا وهى بقرى طنسا ، قمبش ، سدس ،هليه ، صفط راشين ، جزيرة ببا.

وتقدم تلك المجمعات مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري، لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة.



