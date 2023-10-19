وقفة تضامنية مع أهالى غزة بمعاهد شمال سيناء الأزهرية

شهدت معاهد شمال سيناء الأزهرية، وقفة تضامنية مع غزة في طابور الصباح.

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أنه تم تنظيم الوقفة على مستوى المعاهد، تعبيرا عن الرفض القاطع للأعمال الوحشية والبربرية، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة.

وشهدت طوابير الصباح بمدارس شمال سيناء اليوم، وقفة تضامنية لمدة دقيقة تضامنا مع أهل غزة تم خلالها قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وردد الطلبة دعاء "اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم وكن لهم عوناً ونصراً"، وكان أهالى شمال سيناء نظموا أمس وقفة احتجاجية بميدان الساعة وسط مدينة العريش تضامنا مع الشعب الفلسطينى.

شارك فى الوقفة أعداد من الشباب يتقدمهم رموز المحافظة وخلالها رفع الأهالى علم مصر وعلم فلسطين مؤكدين تأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.