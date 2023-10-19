اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 06:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية اللبنانى: التوافق مع السفراء العرب على رفض تهجير الفلسطينيين فى بلد آخر

الخميس، 19 أكتوبر 2023 05:53 م
وزير الخارجية اللبنانى: التوافق مع السفراء العرب على رفض تهجير الفلسطينيين فى بلد آخر عبدالله بو حبيب
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، التوافق مع السفراء العرب لدى لبنان خلال اجتماع اليوم على أهمية الوقف الفورى لإطلاق النار بالأراضى الفلسطينية ورفض التهجير والتوطين فى بلد آخر.

وأوضح بوحبيب - فى بيان له اليوم - أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة دخول المساعدات فورا إلى غزة، مشددين على أن إنهاء الاحتلال الاسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية هو الحل.


وقال وزير الخارجية اللبنانى أنه لمس فى الاجتماع الوزارى فى جدة بالأمس تماسكا عربيا فى مقاربة العدوان على غزة، داعيا إلى استثماره لاقناع الدول الغربية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب العبثية والحصار الظالم.


وأشار إلى أن الحل العادل والشامل للصراع يبدأ أولا وأخيرا بالفلسطينيين.

 

 







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