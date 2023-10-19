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وزارة الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن الأورام تقدم الخدمة لمن فوق 18 عاما

الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:25 ص
وزارة الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن الأورام تقدم الخدمة لمن فوق 18 عاما مبادرة الكشف المبكر عن الأورام
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لاكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالمجان تقدم الخدمة لمن هم فوق 18 عاما.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن الاستبيانات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية متاحة من خلال عدد من الطرق والتى تتضمن موقع وزارة الصحة أو من خلال الخط الساخن أو التوجة لأقرب وحدة صحية .
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بناء على الاستبيان يتم معرفة إذا كان هذا الشخص لدية عوامل خطورة للإصابة بالأورام ثم ينتقل للمرحلة الثانية من الفحوصات.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن لأى مواطن فوق سن الـــ 18 عاما إجراء الاستبيان الطبى. 
 
وأضافت أنه يتم توفيرالبرتوكولات العلاجية الخاصة بالعلاج ذات التأثير العالى والفاعلية الكبيرة في ظل آثار جانبية أقل.
 
مبادرة الكشف المبكر عن الأورام
مبادرة الكشف المبكر عن الأورام
 
 
 






الصحة

وزارة الصحة

الاورام السرطانية



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