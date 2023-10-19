ننشر مواقيت الصلاة الخميس 19/10/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 5:32 ص

موعد صلاة الظهر 12:40 ص

موعد صلاة العصر 54: 3

موعد صلاة المغرب 6:22 م

موعد صلاة العشاء 7:39

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:37 ص

موعد صلاة الظهر 12:45

موعد صلاة العصر 3:58

موعد صلاة المغرب 6:25 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:28

موعد صلاة الظهر 12:36 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

موعد صلاة المغرب 6:17 م

موعد صلاة العشاء 7:34 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:20

وقت صلاة الظهر 12:28

موعد صلاة العصر 3:44 م

وقت صلاة المغرب 6:12 م

وقت صلاة العشاء 7:27 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:25 ص

موعد صلاة الظهر 12:34 ص

موعد صلاة العصر 52: 3

موعد صلاة المغرب 6:21 م

موعد صلاة العشاء 7:33