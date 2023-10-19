اليوم السابع
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نقابة العاملين بالنظافة تؤيد الرئيس السيسي فى كل قرارته بخصوص غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 12:31 ص
نقابة العاملين بالنظافة تؤيد الرئيس السيسي فى كل قرارته بخصوص غزة قطاع غزة
كتبت آية دعبس

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قال المهندس أمين حسن النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة،  في بيان رسمي من النقابة، إن النقابة تفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة في كل القرارات اللازمة للحفاظ علي الأمن القومى المصرى، ومساعدة الأشقاء في فلسطين في قضيتهم ودخول المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف جسن،:ونحن كمواطنين مصريين داعمين بكل ما نمتلكه لوحدة وسلامة مصرنا الغالية تحيا مصر.

وكان قد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألماني: "مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى".

 وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني، وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.







نقابة العاملين بالنظافة

غزة

فلسطين

القضية الفلسطينية

أمين حسن



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