نقابة الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة فى وقفة للتضامن مع غزة بالبالطو الأبيض غدا

كتبت آية دعبس

ناشد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية كافة الأطباء والطبيبات للمشاركة في وقفة احتجاجية للتضامن مع أهلنا في غزة، وذلك أمام النقابة العامة للأطباء (دار الحكمة) غدا الجمعة الموافق 20 اكتوبر 2023 الساعة 2:30 عصرا، وذلك بمشاركة كافة الأعضاء بمجلس نقابات أطباء مصر فور انتهاء الانعقاد الأول للمجلس في تشكيله الجديد .

ودعا عبد الحى كافة أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأشار إلى أن الوقفة للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزة من قبل سلطات الكيان المحتل .

مع التأكيد على الزملاء والزميلات من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية بضرورة ارتداء ( البالطو الطبي الابيض) لتأكيد رسالة التضامن مع الأطقم الطبية.

حمى الله مصر وعاشت فلسطين لشعبها.