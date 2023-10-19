نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع تطوير طريق طراد النيل بأوسيم ومنشأة القناطر

كتبت – مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

ووجه نائب المحافظ بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وتفقد نائب محافظ الجيزة ، مقر الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة منشأة القناطر لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة، وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات، موجهاً برفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل والاهتمام بنظافتها.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة لأعمال الرصف.