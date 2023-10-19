نائب محافظ الجيزة تؤكد أهمية المراكز التكنولوجية فى إنجاز المعاملات اليومية

كتبت – مرام محمد

تفقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء إمبابة والمنيرة الغربية للنهوض بجودة الخدمات المقدمة المواطنين والتيسير عليهم في الحصول على خدماتهم ومعاملاتهم الحكومية المتنوعة في سهولة ويسر.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لما لها من اهمية في تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات.

وحرصت نائب محافظ الجيزة خلال جولتها بعقد لقاء مع العاملين بالمراكز التكنولوجية للاستماع إليهم وبحث أبرز المعوقات التي تواجههم للعمل علي حلها، مؤكداً على استمرار تدريب ورفع كفاءة العاملين للنهوض بمستوى للخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت نائب المحافظ إلى دور وأهمية المراكز التكنولوجية في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين بالأحياء والمراكز والمدن من خلال تنفيذ مشروع تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

رافق نائب المحافظ خلال جولتها أشرف بكر رئيس حي إمبابة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية ووفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.