اليوم السابع
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ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 10:11 ص
ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة،  بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17269 طن تشمل : 5937 طن جبس معبأ و 6633 طن رمل و 1450 طن ملح معبأ و 498 طن أسمنت معبأ و 1200 طن مولاس و 1551 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62908 طن تشمل : 9385 طن حديد و  9545 طن خردة و 1790 طن ابلاكاش و 23473 طن ذرة و 9060 طن سكر و 4255 طن قمح و 5400 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1411 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4215 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49791 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 415413 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2593 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5717 شاحنة .
 







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