مدير تعليم الجيزة: مصر قلب الأمة العربية النابض وتحمل على عاتقها أمن وأمان الأشقاء

كتبت – مرام محمد

وقفت قيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعلى رأسهم أشرف سلومة مدير المديرية، صباح اليوم الخميس، وبحضور جميع العاملين بالمديرية، دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب أكتوبر وشهداء الشعب الفلسطيني، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهدت مدارس بجميع الإدارات التعليمية تنكيس الأعلام لنصف الساري والوقوف دقيقة حداد خلال طابور الصباح، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمته، أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن مصر قلب الأمة العربية النابض وتحمل على عاتقها أمن وأمان الأشقاء العرب وقد حذر الرئيس من تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية

ووجه أشرف سلومة بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والجيش المصري درع الوطن وسيفه لإحباط المخططات الخارجية للحفاظ على مقدرات الوطن والحفاظ على كل شبر من تراب الوطن الذي روي بدم أبناء مصر الأبرار، موضحاً أن قوتنا في وحدتنا الداخلية من أجل استمرار التنمية والاستقرار.

وحذر مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من حروب الجيل الخامس وحرب الشائعات.