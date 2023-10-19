اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:36 م
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محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 03:13 م
محافظ الغربية يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة جانب من الاجتماع
الغربية عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه بديوان عام المحافظة، اجتماعا موسعا مساء اليوم لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وذلك بمراكز المحلة، قطور، كفر الزيات وبسيون.
 
وناقش المحافظ خلال الاجتماع مع مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بالمحافظة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بالمرحلة الثانية.
 
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة التنسيق المتواصل بين كل الجهات بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا لتغيير وجه الحياة في القرى المصرية.
 
كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع مشروعات المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات.
 
مشيرا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية المفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع.






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