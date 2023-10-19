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محافظ الغربية يشدد على التصدي بكل حسم لظاهرة حرق الأرز بالمحافظة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:23 م
محافظ الغربية يشدد على التصدي بكل حسم لظاهرة حرق الأرز بالمحافظة جانب من الاجتماع
الغربية محمد طارق

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا بمديري مديريات الزراعة والبيئة، وذلك لمتابعة أعمال التصدي لظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز بالمحافظة.
 
وخلال الاجتماع أكد المحافظ، على ضرورة التصدي لظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وقش الأرز، مشددا على ضرورة تكثيف المرور اليومي على الأراضي الزراعية للتصدي لحرق قش الأرز وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
 
كما وجه رحمي مدير مديرية الزراعة بالغربية، بعقد ندوات لتوعية المزارعين بأساليب تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وإتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة تجاه من يقوم بحرق قش الأرز.
 
 






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