محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع تطوير الطابية التاريخية الأثرية

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية الأثرية، فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها أجهزة المحافظة لإستكمال البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل.

وأكد اللواء أشرف عطية، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ تخطيط أعمال الرصف التى تمت لـ 4 محاور مرورية تشمل شوارع الشواربى الجديد وخلف الطابية وسنية طه وشرق البندر بأطوال 3 كم باشراف من مديرية الطرق بقيادة المهندس أحمد الملوانى مدير عام المديرية، وهو الذى توازى مع تخطيط ساحات الإنتظار لإستيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط المدينة.

وأوضح أن ذلك يتكامل مع إنهاء باقى مكونات مشروع التطوير للمنطقة ، والتى تشمل البوابات والأسوار واللاندسكيب ، على أن يتم عمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لإستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع الطبيعة الأثرية للمنطقة، وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم مراعاة كافة الجوانب الهندسية والتراثية والتاريخية والإنسانية لإخراج مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بالشكل الحضارى والسياحى والجمالى الذى يتناسب مع القيمة التاريخية لمنطقة الطابية الأثرية ، فضلًا عن نشر الرامبات الخاصة بذوى الهمم، وهو الذى يتم مراعاته فى مشروعات التطوير والتجميل الجارية على أرض أسوان.

لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى لتصبح المنطقة التاريخية بمثابة متحف مفتوح، للتنزه وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجاز هذا المشروع الحيوى.