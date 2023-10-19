محافظة الجيزة تضبط 8 أطنان دواجن ولحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر

كتبت – مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة جهود تمشيط الاسواق و المحلات والمنشأت التجارية للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين حفاظآ علي السلامة العامة.

واطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الأسبوع الماضى، والتى أسفرت عن ضبط 8 أطنان لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومقطعات دواجن ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكرداسة والحوامدية والهرم والعجوزة والدقي وامبابة والوراق وأكتوبر.

وشملت الضبطيات 2 طن و750 كجم مقطعات لحوم ودواجن فاسدة بكرداسة ، وضبط طن و250 كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن ومفروم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالحوامدية، بالإضافة إلى ضبط 750 كجم مصنعات لحوم ومصنعات دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي وضبط 66 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم.

كما تمكنت الحملات التفتيشية من ضبط 950 كجم مصنعات لحوم فاسدة ، وضبط 56 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و50 كجم لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالدقي، إلى جانب ضبط 850 كجم مقطعات دواجن بإمبابة و 575 كجم دوبريهات و112 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالوراق وضبط 480 كجم مصنعات لحوم و جميعها غير صالحين للاستهلاك الآدمي و 107 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بأكتوبر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتحرير عدد 14 محضر مخالفة.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.