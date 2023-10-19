ماكرون يبحث مع رئيس تشاد عملية انسحاب القوات الفرنسية العسكرية من النيجر

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن الرئيسين ناقشا خلال اجتماع أمس أيضا سير فترة الانتقال السياسي في تشاد إضافة إلى قضايا إقليمية أخرى.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا مناقشة سير عملية الانتقال السياسي في تشاد.

ومن المقرر أن يعود العسكريين الفرنسيين إلى بلدهم على متن رحلات جوية انطلاقا من العاصمة التشادية "أنجامينا" في حين يفترض أن ينقل عتادهم إلى ميناء دوالا في الكاميرون ضمن قوافل برية .

وكان ماكرون قد قال في نهاية شهر سبتمبر الماضي إن القوات الفرنسية ستغادر النيجر "بحلول نهاية العام". ولكن خبراء يتوقعون أن تستغرق فترة الانسحاب من النيجر نحو ستة أشهر بسبب التحديات اللوجستية التي يفرضها هذا الانسحاب. ويتعين على فرنسا إعادة عتاد يعادل حجمه ألفي حاوية.