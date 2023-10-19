مئات المشروعات تغير واقع قرى الصف وأطفيح بالجيزة ضمن حياة كريمة.. صور

كتبت – مرام محمد

مثلت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نقطة التحول التي غيرت من واقع الحياة في قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، إذ كانت الشرارة الأولى في إنجاز مئات المشروعات التنموية في مختلف المجالات الحيوية في سبيل تغيير واقع حياة ما يزيد عن مليون مواطن.

تنوعت مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، ما بين عمارات سكنية ووحدات اجتماعية ومجمعات خدمات حكومية ونقاط إسعاف، ووحدات صحية، ومدارس، ومراكز تنمية أسرة، ومحطات مياه شرب وصرف صحي، ومحطات معالجة، وأبراج شبكات محمول، ومراكز شباب، ومكاتب بريد، ونقاط شرطة، وتأهيل وتبطين ترع، ورصف طرق رئيسية وداخلية، وأسواق، ومواقف، وغيرها، وذلك بنحو 881 مشروعاً، منهم 441 مشروعا بمركز ومدينة الصف، و440 مشروعا بمركز ومدينة أطفيح.

وبجانب تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والحضارية، فى قطاعات المرافق والبنية التحتية، اهتمت المبادرة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين فى إطار السعى لتحسين جودة الحياة وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات، من خلال تنفيذ عدد من القوافل الطبية التي تستهدف الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل)، وإحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

واستهدفت المبادرة التمكين الاقتصادي للمواطنين وتدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العمل، والاستثمار فى تنمية الإنسان لتعظيم قيمة الشخصية المصرية، كما عملت على توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة وتطوير المنازل وتوفير منازل جديدة كاملة التشطيب ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد ارتفاع معدل الإنجاز بكافة المشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم افتتاح العديد منها والتى ساهمت فى تحسين شامل فى جودة حياة المواطنين بالقري المدرجة بالصف وأطفيح ضمن خطة الدولة لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين. وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم الانتهاء من توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة والتى تضم مراكز ومدن (البدرشين والعياط ومنشأة القناطر) بنطاق المحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً نحو توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للجهات المشاركة والشركات المنفذة للأعمال تمهيداً لبدء العمل بمختلف المواقع فور انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.



إنشاء وتطوير مراكو الشباب في الجيزة ضمن حياة كريمة



إنشاء وتطوير مراكو الشباب في الجيزة ضمن حياة كريمة



إنشاء مدارس جديدة



تطوير المدارس في قرى الجيزة



تطوير المدارس في مركز الصف



مركز شباب الشوبك الشرقي



مواقف حضارية



موقف الشوبك الحضارى



مجمع إسكان قرية الديسمي بالجيزة



العقارات السكنية بمجمع إسكان قرية الديسمي