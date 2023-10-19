لو ناوى تتبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين.. تاكل ايه قبل ما تروح

كتبت فاطمة ياسر

يتوافد المصريون خلال هذه الأيام للتبرع بالدم من لأجل أشقائنا فى غزة، حيث تشهد فلسطين عدوانا من الاحتلال الإسرائيلي ، ما نتج عنه آلاف الجرحى والمصابين، فكانت حملات مكثفة للتبرع بالدم في مختلف محافظات الجمهورية.

نقدم فى السطور التالية العديد من النصائح الصحية وفقا للدكتور أسامة فكري استشاري التغذية الإكلينيكة والجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد المصري للمتبرعين بالدم، وهى كالتالى.

-قبل الذهاب للتبرع بالدم، يجب تناول وجبة الإفطار وتكون غنية بالخضراوات والبروتين والحبوب، أي يمكنك تناول الفول والخضراوات كالخيار والخس.

-تناول الفواكه وخاصة الغنية بالألياف، كالبرتقال، والموز، والتفاح، بعد تناولك لوجبة الإفطار، وذلك لزيادة نسبة السوائل بالجسم، وتجنب التعرض للدوخة بعد التبرع بالدم.

-أكثر قدر المستطاع من تناول السوائل وخاصة الماء.

بعد التبرع بالدم

-على المتبرع بالدم الإكثار بتناول الماء والعصائر بعد عملية التبرع بالدم، وذلك لتعويض ما تم فقدانه من دم خلال هذه العملية.

-بعد الوصول للمنزل يجب تناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون.