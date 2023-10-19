اليوم السابع
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الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:35 ص
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لعشاق المانجو.. اعرف أضرار تناول أكثر من ثمرة فى اليوم على صحتك

الخميس، 19 أكتوبر 2023 09:00 ص
لعشاق المانجو.. اعرف أضرار تناول أكثر من ثمرة فى اليوم على صحتك المانجو
كتبت مروة محمود الياس

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المانجو  أحد أنواع الفاكهة الصحية التي تحتوى على الفيتامينات المختلفة، كفيتامين ب، وفيتامين أ، وفيتامين سى أيضا، فضلا عن مادة البوليفينول الهامة التي تعد أبرز المواد المضادة للأكسدة، والتي تقاوم المشكلات الالتهابية في الجسم، وكذلك الألياف والسكريات المفيدة، ولكن، احذر لا تجعل حبك وتفضيلك للمانجو، يجعلك تفرط في تناولها، لأن أضرارها الصحية في هذه الحالة كبيرة.

ذكر تقرير نشر في موقع abplive أن الافراط في تناول المانجو يعزز من فرص الإصابة بالاضطرابات المعوية وأشهرها الإسهال، لأنها تحتوى على كم هائل من الألياف التي تعزز سيولة البراز، وهو ما قد يسبب الجفاف، فضلا عن أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه المانجو، فيشعرون بعد تناولها بتحسس وسيلان بالانف والام بالأمعاء وبعضهم يعانى العطس ، وصعوبات في التنفس، وقد يعانى البعض من حساسية جلدية، ومع الافراط في تناولها تزيد حدة الأعراض وتتفاقم.

وحذر التقرير من الافراط في تناول المانجو، لأن سعراتها الحرارية عالية جدا فضلا عن احتوائها على نسب سكريات عالية، ما يجعلها سببا أساسيا في زيادة الوزن، وعدوا حقيقيا لأولئك الراغبين في التخلص من الدهون والوزن الزائد.

وأشار التقرير أيضا الى ان الافراط في تناول المانجو قد يتسبب في عسر الهضم، لأنها تحتوى على مواد كيميائية قد تتسبب في اضطراب الهضم، لذا يجب الالتزام بتناول القليل من المانجو وعلى فترات زمنية متباعدة، لتجنب مضارها.







اضرار المانجو

فوائد المانجو

اضرار صحية للمانجو

اضرار لتناول المانجو




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