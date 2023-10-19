اليوم السابع
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قوافل المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح انتظارًا لإدخالها غدًا.. فيديو

الخميس، 19 أكتوبر 2023 11:21 م
قوافل المساعدات الإنسانية أمام معبر رفح انتظارًا لإدخالها غدًا.. فيديو معبر رفح

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رصد فيديو استعدادات قوافل الإغاثة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث يكشف وجود عدد كبير من السيارات المحملة بالمساعدات المختلفة التي شاركت فيها مختلف الكيانات العاملة في المجتمع المدني خلال الأيام الماضية، بما يؤكد الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة المصرية للقضية الفلسطينية اتساقا مع مواقفها التاريخية، وتوجهات القيادة السياسية بدعم الشعب الفلسطيني لكى يبقى صامدا على أرضه.
 
كانت مصادر أكدت لقناة القاهرة الإخبارية، أن معبر رفح سيتم فتحه غدًا، وفقا لخبر عاجل بثته القناة منذ قليل.
 
تجدر الإشارة إلى أن  تقرير لمنظمة أطباء بلا حدود، حذر في وقت سابق من أنه منذ أمر الإخلاء الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أجبر أكثر من مليون نسمة على الفرار إلى جنوب قطاع غزة، اضطر الناس إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية بين البقاء والمغادرة، لافتا إلى أنه بالنسبة للعاملين في مجال الصحة، كان هذا يعني الاختيار بين ترك مرضاهم إلى موت شبه مؤكد أو البقاء والمخاطرة بحياتهم.
 
معبر رفح (1)
 

معبر رفح (2)
 

معبر رفح (3)
 

معبر رفح (4)
 

معبر رفح (5)
 

 







جرائم إسرائيل

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مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

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