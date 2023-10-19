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فيديو: اقتحام متظاهرين يهود لمبنى الكونجرس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

الخميس، 19 أكتوبر 2023 01:22 ص
فيديو: اقتحام متظاهرين يهود لمبنى الكونجرس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة اقتحام متظاهرين يهود لمبنى الكونجرس وكالات أنباء
أحمد جمعة

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سيطر عشرات من المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين على مبنى الكابيتول الأمريكي، تحديدا بالقاعة المستديرة  بمبنى "كانون"، أقدم مبانى مجلس النواب الأمريكي، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد يوم من قصف قوات الاحتلال لمشفى المعمدانى بغزة الذى خلف حوالى 1000 قتيل وجريح فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

سيطر المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون قمصاناً سوداء مكتوب عليها "اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا"، في إشارة إلى أن العدوان القائم على غزة حاليا لا يجوز أن يمثل اليهود، على القاعة المستديرة الكبيرة بالكونجرس، وفقا لما نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية.

حمل المتظاهرون ملصقات عليها رسائل مثل"دع غزة تعيش" و "نحزن على الموتى، ونقاتل كالجحيم من أجل الأحياء".

بدأت شرطة الكابيتول (مبنى الكونجرس الأمريكي) في إجراء العشرات من الاعتقالات حيث أصبحت المجموعة أعلى صوتاً وأكثر إزعاجاً بالهتافات والغناء.

وقالت شرطة الكابيتول عن الاعتقالات الجماعية: "لقد حذرنا المتظاهرين من التوقف عن التظاهر وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم".

@nbcnewyork

Protesters calling for a ceasefire in Gaza made their way into congressional offices on Capitol Hill on Wednesday. President Joe Biden on Wednesday pledged his support for Israel during his trip to Tel Aviv. He also announced $100 million in new U.S. funding for humanitarian in both the Gaza Strip and the West Bank. READ MORE at link in bio. #nbc4ny #IsraelHamas

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