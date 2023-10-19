غرفة صناعة الحبوب تعلن دعمها للقيادة السياسية فى القضية الفلسطينية

كتب إسلام سعيد

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية التأييد الكامل لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في رفض تهجير سكان قطاع غزة والوقوف أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على الاشقاء فى فلسطين.

وأضاف عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة بكامل أعضائها داعمة لموقف وقرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في رفض تهجير الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن الشعب المصري على قلب رجل واحد ويصطف خلف القيادة السياسية التي تحظى بدعم وتأييد شعبي خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية .

وأكد عبد الغفار السلامونى على التضامن الكامل لدعم الشعب الفلسطيني في محنته وما يعانيه من جرائم ضد الإنسانية والذي سقط ضحيته العديد من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، مع التقدير الكامل لفخامة الرئيس السيسي على حكمته في التعامل مع القضية الفلسطينية وقراراته الجريئة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني والحفاظ على الامن القومى المصرى.