علاج التهاب الحلق.. منه أقراص الاستحلاب والغرغرة بالماء المالح

كتبت مروة محمود الياس

التهاب الحلق أحد أهم المشكلات المرضية التي يعانى منها الكثيرون مع تغير الفصول، ووفقا لتقرير نشر في موقع familydoctor الطبي، فإن التهاب الحلق يظهر على المريض في شكل ألم أو حرقة بالحلق، وشعور بعدم الراحة أثناء البلع.

علاج التهاب الحلق



ويمكن علاج التهاب الحلق من خلال تحديد المسبب له، ومنها يمكن تحديد العلاج المناسب، فإذا كان التهاب الحلق ناتجا من الإصابة بالانفلونزا يصف الطبيب المضاد للفيروسات المناسب للحالة، واذا كان السبب في الإصابة هو البكتيريا، يمكن وصف مضاد حيوى مناسب، واذا كان السبب هو الحساسية، يمكن أن يلـجأ الطبيب لوصف دواء للحساسية لتهدئتها، ويمكن علاج التهاب الحلق المتكرر خاصة إذا كان بسبب التهاب اللوزتين جراحيا، من خلال إزالتهما بشكل كامل.

ويمكن علاج التهاب الحلق أو تهدئته من خلال مسكنات الألم الموصوفة طبيا، فضلا عن شرب السوائل الصحية، والغرغرة أيضا بالمياه المالحة، ويمكن لأقراص الاستحلاب أن تلعب دورا في تخفيف آلام الحلق أيضا، وينصح باستشارة الطبيب المختص لعلاج هذه المشكلة لوصف الأدوية المناسبة وفقا للمسبب، نظرا لكثرة وتعدد أسباب التهاب الحلق.

أعراض التهاب الحلق

ومن أبرز أعراض التهاب الحلق – وفقا للتقرير- الشعور بتورم في غدد الرقبة، مع بقع بيضاء على اللوزتين، إضافة الى ارتفاع في درجة الحرارة، وطفح جلدى كذلك في بعض الحالات، ومن أعراض التهاب الحلق أيضا الشعور بالصداع وألم بالرأس، ورغبة في التقيؤ وآلام في البطن، وآلام في العضلات.

أسباب التهاب الحلق

ومن أبرز أسباب التهاب الحلق، الإصابة بفيروس البرد أو التهاب اللوزتين، أو الإصابة بالانفلونزا، وهناك مسببات أخرى منها، التدخين والحساسية، والتنفس من خلال الفم في حالات كثيرة، والتهاب الحلق أثناء التخدير في العمليات الجراحية.