طلاب مدارس شمال سيناء يقفون دقيقة حداد على شهداء غزة.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت طوابير الصباح بمدارس شمال سيناء اليوم، وقفة تضامنية لمدة دقيقة مع أهل غزة تم خلالها قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم اليوم ، وقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين فى طابور الصباح بجميع مدارس المحافظة، تضامنا مع الاخوة الفلسطينيين.

وردد الطلبة دعاء "اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، اللهم انصرهم، وثبت أقدامهم، وكن لهم عوناً ونصراً"، وكان أهالى شمال سيناء نظموا أمس وقفة احتجاجية بميدان الساعة وسط مدينة العريش تضامنا مع الشعب الفلسطينى.

شارك فى الوقفة أعداد من الشباب يتقدمهم رموز المحافظة وخلالها رفع الأهالى علم مصر وعلم فلسطين مؤكدين تأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الأيام الماضية.