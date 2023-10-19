طلاب طب بيطرى جامعة المنيا ينظمون وقفة لتأييد موقف مصر الداعم للفلسطينيين

المنيا-حسن عبد الغفار

نظم طلاب كلية الطب البيطرى بجامعة المنيا بمدينة المنيا الجديدة، وقفة تضامنية، مع الشعب الفلسطينى وغزة، ورددوا شعارات بالروح بالدم نفديك يا أقصى.

ونظم طلاب الكلية مسيرة داخل الحرم الجامعى ورددوا وسط هتافات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، وشارك فى الوقفه الطلبة والطالبات من أبناء جامعة المنيا.

وشهدت جامعة المنيا صباح اليوم وقفة تضامنية من طلاب الكليات للتأكيد على تضامنهم مع غزة، وتأتى هذه الوقفات تضامنا مع غزة مساندة الدولة المصرية، كما شهدت محافظة المنيا، أمس عددا كبيرا من الوقفات التضامنية مع غزة شهدتها جامعة المنيا، وشوارع المحافظة وكذلك ميدان الثورة، وعدد من مراكز المحافظة.