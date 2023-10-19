طلاب المدارس بالشرقية يقفون دقيقة حدادا على أرواح شهداء غزة

وقف طلاب المدارس بمحافظة الشرقية، دقيقة حدادا، على أرواح شهداء غزة، وتضامننا مع القضية الفلسطينية، وقرارات القيادة السياسية.

وشهد محمد الرشيدي وكيل أول تعليم الشرقية، طابور الصباح بمدرسة الشهيد عقيد احمد الكفراوي الثانوية الصناعي، ومدرسة ربيع فلاح الثانوية بنات ويشارك الطلاب تأدية تحية العلم والوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء الفلسطينين.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجه كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.