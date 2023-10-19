طلاب الجامعة الألمانية ينظمون وقفة لتأييد جهود الدولة المصرية لمساندة الفلسطينيين

محمد صبحى

نظم طلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، اليوم الخميس، وقفة تضامنية بمقر الحرم الجامعى، لتأييد جهود الدولة المصرية المستمرة لمساندة الفلسطينيين ، وتنديدًا بجرائم الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة وسقوط الضحايا من الشهداء والمصابين.

ورفع الطلاب المشاركين فى المسيرة العلم المصرى وعلم فلسطين كما رفعوا لافتات مكتوبة عليها عبارات تندد بجرائم الكيان الاسرائيلى على الفلسطنيين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه آلاف الطلاب من كليات جامعة القاهرة مسيرة طلابية تجوب الحرم الجامعى، تنديدًا بجرائم الكيان الاسرائيلى ضد قتل المدنيين فى قطاع غزة .

ورفع الطلاب المشاركون فى المسيرة اعلام مصر وفلسطين وارتدى المشاركين "شال" فلسطين تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطينى ضد جرائم الاحتلال.

نظم قيادات وطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة اليوم الخميس، وقفة تضامنية مع فلسطين والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين فى قطاع غزة.

وشارك فى الوقفة الدكتور حسام عبد الفتاح عميد الكلية والدكتور محمد العطار وكيل كلية الهندسة وعشرات الطلاب واعضاء هيئة التدريس والإداريين بالكلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تنكيس أعلام جامعة القاهرة حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت جامعة القاهرة عن تضامنها مع المواقف الوطنية الشجاعة التي اتخذتها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أحداث غزة.