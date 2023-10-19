طبيب: تطعيم الالتهاب السحائى بالمدارس آمن ولا يتعارض مع تطعيمات أخرى

كتبت إيناس البنا

بدأت وزارة الصحة حملة التطعيم بالمدارس للطلاب ضد الالتهاب السحائى من خلال حملات مديريات الصحة بكل محافظة، التى تضم فرقا طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

من جانبه أوضح الدكتور مصطفى المحمدى، مدير عام مراكز التطعيمات واللقاح أن الالتهاب السحائي هو التهاب يحدث في أغشية المخ والحبل والنخاع الشوكى، وهو مرض له مسببات كثيرة، منها البكتيريا او فيروس أو طفيليات وأشهر الأنواع النوع الفيروسى ولكن يمتاز بأن الجسم يستطيع السيطرة عليه .

وأضاف مدير عام مراكز التطعيمات واللقاح في تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن الأنواع البكتيرية التي يمكن أن تسبب التهاب سحائي تشمل المكورات الرئوية والحمى الشوكية والأنفلونزا الناجمة عن عدوى بكتيرية، كما أن هناك مكورات بكتيريا تسبب التهاب بكتيرى سحائى منها سلالات كثيرة أهمها سلالة AC المصنع منها اللقاح الثنائي الذى يعطى الآن للأطفال في المدارس

وأشار إلى أن التطعيم لا يستهدف الأطفال أقل من عمر سنتين حيث يستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بالروضة والإبتدائى، والإعدادى، والثانوى ضد الالتهاب السحائى.

وأوضح أن التطعيم ضد الالتهاب السحائى آمن وفعال للغاية للحماية من المرض ، خاصة أن الحمى الشوكية أو التهاب السحايا ينتشر خلال الرزاز مع الافرازات التنفسية للمصابين او الكحة والعطس خاصة في أماكن التزاحم والتواجد المتكدس والأماكن غير جيدة التهوية، كما أنه لا يتعارض مع أي تطعيم مثل الأنفلونزا الموسمية أو اللقاحات الروتينية العادية.