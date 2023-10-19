طارق الملا يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئتى الثروة المعدنية والمثلث الذهبى

كتبت - مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بهدف الاستفادة من القدرات والكفاءات والخبرات المتميزة بهيئة الثروة المعدنية في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الخاصة باستغلال الثروات المعدنية داخل منطقة المثلث الذهبي من خلال اتباع افضل الاساليب العلمية الحديثة في مجال البحث والتقييم والتنقيب بما يحقق الاستغلال الامثل لهذه الانشطة ويسهم في زيادة جذب الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي من الثروات التعدينية وزيادة العوائد الاقتصادية منها، وضماناً لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع علي الدولة المصرية.

وقع البروتوكول الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور عادل سعيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

وبموجب بروتوكول التعاون سيتم العمل المشترك علي تبادل الخبرات اللازمة فيما يخص مجال التعدين داخل منطقة المثلث الذهبي، إضافة إلي التشاور بشأن اعداد الاشتراطات العامة والقواعد اللازمة للحصول علي تراخيص مزاولة الانشطة التعدينية بالمنطقة، إلي جانب التعاون في الترويج لفرص استثمار الثروات مصر الطبيعية بالمثلث الذهبي.