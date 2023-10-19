شباب وقيادات جامعة قناة السويس ينظمون وقفة تضامنية مع أهالى غزة ودعما لموقف مصر من القضية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وطلابها مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية مع أهالى غزة تعبيراً عن وقوفهم خلف الرئيس السيسي الذي أعلن موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة .

وإنطلقت مسيرة جامعة قناة السويس نحو ميدان الممر والذي شهد وقفة منتسبي الجامعة تأييداً لغزة وإعلانا إن شعب مصر كلهم هم رئيسها وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما أعلنه بشموخ يمثل واقع مصر الرائد في الأمة العربية ومسؤوليتها التي تحملتها عبر تاريخها تجاه الشعوب العربية وتجاه قضية فلسطين بصفة خاصة .

الوقفة التضامنية شارك فيها مع منتسبي جامعة قناة السويس وممثليها أطيافاً متعددة وأعداداً كبيرة من مختلف فئات الشعب المصري وجابت عدد من الشوارع وردد الطلاب والطالبات المشاركون بالمسيرة الهتافات المنددة بالقصف الإسرائيلى لغزة، والتي عبرت عن غضبهم الجارف تجاه ما يحدث ،والمطالبة بوقف العدوان ضد المدنيين والأطفال العزل.

وأعرب رئيس جامعة قناة السويس وطلاب وطالبات الجامعة عن فخرهم بموقف مصر المتمثل في موقف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي من مساندة أهالى فلسطين والقضية الفلسطينة، واستعداد شباب مصر وشعبها أن يقدموا المساعدة لأهلنا في غزة خلال ساعات معدودة بداية من تقديم دمهم للمصابين والجرحى تنفيذاً لتعليمات رئيس مصر قائد الوطن .

وقد استهل رئيس جامعة القناة اليوم صباحا باجتماع موسع لمتابعة جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال المصابين والجرحى الفلسطينين ، كما أعلن الدكتور ناصر مندور أن الجامعة شرعت في إطلاق أكبر حملتين للتبرع بالدم بين طلابها وأهالي إقليم القناة وسيناء لمصابي وجرحى غزة في مدينة الإسماعيلية ، والإسماعيلية الجديدة بسيناء.